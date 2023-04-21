Свентек сыграет с Жабер в полуфинале турнира в Штутгарте

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла чешку Каролину Плишкову в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте. Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 1 минуту. В другом матче Онс Жабер из Туниса обыграла Беатрис Хаддад Майю (Бразилия) со счетом 6:3, 6:0. В полуфинале турнира встретятся Свентек и Жабер. Штутгарт (Германия) Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix Призовой фонд 780 637 долларов Закрытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Онс Жабер (Тунис, 3) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:3, 6:0 Ига Свентек (Польша, 1) — Каролина Плишкова (Чехия) — 4:6, 6:1, 6:2