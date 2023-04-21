Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:43

Свентек сыграет с Жабер в полуфинале турнира в Штутгарте

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла чешку Каролину Плишкову в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Девушки провели на корте 2 часа 1 минуту.

В другом матче Онс Жабер из Туниса обыграла Беатрис Хаддад Майю (Бразилия) со счетом 6:3, 6:0.

В полуфинале турнира встретятся Свентек и Жабер.

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 780 637 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис, 3) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 6:3, 6:0

Ига Свентек (Польша, 1) — Каролина Плишкова (Чехия) — 4:6, 6:1, 6:2

Теннис
Ига Свентек
Каролина Плишкова
Онс Жабер
0
Читайте также
Исчезающий вид. В российском парном катании кризис с женщинами
Фигуристка прыгала четверные в 11 лет, а теперь близка к уходу из спорта. Ультра-си ломают карьеры?
Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
Киодо: страны G7 рассматривают запрет на экспорт в Россию почти всех товаров
Forbes назвал Дурова самым обедневшим миллиардером из РФ
Автомобиль сбил велосипедиста на пешеходном переходе на юго-западе Москвы
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Потапова: «Не знаю, как мне удалось обыграть Гарсию. Сегодня я играла не лучшим образом»