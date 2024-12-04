Свентек уволила своего PR-менеджера после допингового скандала

Польская теннисистка Ига Свентек сменила PR-менеджера на фоне допинг-скандала.

Паула Волицкая, которая сотрудничала с теннисисткой 4 года, покинет свою должность, ее заменит Дарья Сулгостовска.

«Почти 4 года сотрудничества с Игой стали незабываемым приключением для любителя спорта и в то же время по-настоящему уникальным профессиональным вызовом. Желаю Иге и всей команде удачи в их будущих начинаниях, а сейчас я освобождаю место в своей профессиональной жизни для чего-то нового, за пределами сферы связей с общественностью», — цитирует Волицкую издание Punto de Break.

28 ноября стало известно, что Свентек сдала положительный допинг-тест. В организме польки обнаружили триметазидин. По официальной версии, источником вещества послужило загрязненное лекарство. В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности спортсменки.