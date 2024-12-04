Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Допинг

Сегодня, 09:05

Свентек уволила своего PR-менеджера после допингового скандала

Диана Андрющенко
Telegram Дзен

Польская теннисистка Ига Свентек сменила PR-менеджера на фоне допинг-скандала.

Паула Волицкая, которая сотрудничала с теннисисткой 4 года, покинет свою должность, ее заменит Дарья Сулгостовска.

«Почти 4 года сотрудничества с Игой стали незабываемым приключением для любителя спорта и в то же время по-настоящему уникальным профессиональным вызовом. Желаю Иге и всей команде удачи в их будущих начинаниях, а сейчас я освобождаю место в своей профессиональной жизни для чего-то нового, за пределами сферы связей с общественностью», — цитирует Волицкую издание Punto de Break.

Ига Свентек сдала положительный тест на&nbsp;триметазидин. Свентек оправдала свой допинг халатностью фармкомпании. Может ли это быть правдой?

28 ноября стало известно, что Свентек сдала положительный допинг-тест. В организме польки обнаружили триметазидин. По официальной версии, источником вещества послужило загрязненное лекарство. В результате было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности спортсменки.

Источник: Punto de Break
Ига Свентек
Читайте также
В Новокузнецке из-за аварии без воды остались 22 многоквартирных дома
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия
Онкологи спасли девочку с опухолью брюшной полости размером с волейбольный мяч
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Сегодня
Вчера
Неделя