17 ноября, 23:28

Свентек в четвертый раз подряд стала лидером по количеству побед в сезоне в WTA

Сергей Ярошенко

Вторая ракетка мира Ига Свентек стала четвертой теннисисткой, которой удалось четыре года подряд завершить сезон с наибольшим количеством побед, сообщает Opta.

В сезоне-2025 на счету 24-летней польки 62 победы и 17 поражений.

Ранее четыре года подряд лидерами по победам за сезон в WTA становились американки Крис Эверт (1974-1977) и Мартина Навратилова (1977-1986), а также немка Штеффи Граф (1987-1990).

В сезоне-2025 Свентек выграла Уимблдон, а также турниры в Цинциннати и Сеуле.

1

  • Александр Иванов

    молодец , лучшая ...по всем показателям

    17.11.2025

    Теннис
    Ига Свентек
