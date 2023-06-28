Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Сегодня, 20:02
Польская теннисистка Ига Свентек обыграла представительницу Швейцарии Жиль Тайхманн во втором круге турнира в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).
Матч завершился со счетом 6:3, 6:1. Девушки провели на корте 1 час 19 минут.
В 1/4 финала турнира Свентек сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Анна Блинкова (Россия).
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Жиль Тайхманн (Швейцария, Q) — 6:3, 6:1