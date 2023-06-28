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Сегодня, 20:02

Свентек вышла в четвертьфинал турнира в Бад-Хомбурге

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек обыграла представительницу Швейцарии Жиль Тайхманн во втором круге турнира в Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия).

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1. Девушки провели на корте 1 час 19 минут.

В 1/4 финала турнира Свентек сыграет с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Анна Блинкова (Россия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Volkers

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Жиль Тайхманн (Швейцария, Q) — 6:3, 6:1

Теннис
Ига Свентек
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