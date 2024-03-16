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16 марта, 03:29

Свентек вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Ига Свентек.
Фото ТАСС
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Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она выиграла Марты Костюк из Украины — 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 5 минут. 22-летняя полька реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов и ни разу не подала навылет. На счету ее соперницы 2 подачи навылет и 4 двойные ошибки.

Вторая финалистка определится в матче между американками Коко Гауфф и гречанкой Марией Саккари.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 9 258 080 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/indianwells/2024/
Теннис
Ига Свентек
Марта Костюк
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