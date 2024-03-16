Свентек вышла в финал турнира в Индиан-Уэллсе

16 марта, 03:29
Польская теннисистка Ига Свентек одержала победу в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она выиграла Марты Костюк из Украины — 6:2, 6:1.
Матч продолжался 1 час 5 минут. 22-летняя полька реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов и ни разу не подала навылет. На счету ее соперницы 2 подачи навылет и 4 двойные ошибки.
Вторая финалистка определится в матче между американками Коко Гауфф и гречанкой Марией Саккари.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 9 258 080 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Марта Костюк (Украина) — 6:2, 6:1