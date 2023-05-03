Свентек вышла в полуфинал турнира в Мадриде и сыграет с Кудерметовой

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла Петру Мартич из Хорватии в четвертьфинале турнира WTA в Мадриде (Испания) — 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Свентек сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Мартич 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-пойнт. В полуфинале турнира Свентек сыграет с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой. Мадрид (Испания) Турнир WTA Mutua Madrid Open Призовой фонд 7 652 174 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертьфинал Ига Свентек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия, 27) — 6:0, 6:3