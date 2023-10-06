Свентек вышла в полуфинал турнира в Пекине

Сегодня, 10:31
Польская теннисистка Ига Свентек в трех сетах одержала победу над представительницей Франции Каролин Гарсией в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:1.
Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.
Следующей соперницей Свентек будет победительница встречи Мария Саккари (Греция, 6) — Коко Гауфф (США, 3).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ига Свентек (Польша, 2) — Каролин Гарсия (Франция, 9) — 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:1