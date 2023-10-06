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Сегодня, 10:31

Свентек вышла в полуфинал турнира в Пекине

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек в трех сетах одержала победу над представительницей Франции Каролин Гарсией в четвертьфинале турнира в Пекине — 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:1.

Теннисистки провели на корте 2 часа 38 минут.

Следующей соперницей Свентек будет победительница встречи Мария Саккари (Греция, 6) — Коко Гауфф (США, 3).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 2) — Каролин Гарсия (Франция, 9) — 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:1

Теннис
Ига Свентек
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