Свентек вышла в полуфинал турнира в Варшаве

Польская теннисистка Ига Свентек обыграла чешку Линду Носкову в четвертьфинале турнира WTA 250 в Варшаве — 6:1, 6:4.

Продолжительности встречи составила 1 час 20 минут.

1-я ракетка мира Свентек 4 раза подала навылет допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету 59-й ракетки мира Носковой 3 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

В полуфинале Светек сыграет с победительницей матча Хизер Уотсон (Великобритания) — Янина Викмайер (Бельгия).

Варшава (Польша)

Турнир WTA BNP Paribas Warsaw Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Линда Носкова (Чехия, 8) — 6:1, 6:4