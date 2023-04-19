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Сегодня, 11:21

Свентек высказалась о своих неудачах в 2023 году

Виталий Косик
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о своих профессиональных неудачах в 2023 году.

«Я бы не сказала, что поражения в 2023 году вызвали у меня панику. Я говорила о том, что произошло в Австралии, обо всем давлении, с которым мне пришлось столкнуться. Это было нелегко. Но я бы хотела отметить, что проигрывала довольно солидным соперницам, таким как Барбора Крейчикова, Елена Рыбакина. Я знаю, что они могут показывать отличную игру. Конечно, хочется с легкостью побеждать, но, когда случается нечто подобное, единственное, что я могу сделать, — это думать о будущем и вносить изменения в свою игру. Я бы не сказала, что неудачи — это плод ментальных проблем или чего-то еще. Просто дело в отдельно взятых матчах. Я не возвращаюсь к этому», — приводит слова Свентек Sportskeeda.

Свентек является первой ракеткой мира. На ее счету 3 победы в турнирах «Большого шлема» и 12 — в турнирах WTA в одиночном разряде.

Теннис
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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