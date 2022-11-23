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23 ноября, 20:55

Свентек выступит в турнире в Бад-Хомбурге, чтобы улучшить игру на траве в преддверии Уимблдона-2023

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Ига Свентек планирует выступить в травяном турнире в немецком Бад-Хомбурге в 2023 году, сообщает Tennis World.

Как отмечает источник, польская теннисистка выбрала этот турнир, чтобы улучшить свою игру на траве в преддверии Уимблдона.

После поражения в третьем круге Уимблдона-2022 от француженки Ализе Корне Свентек заявила, что ей предстоит еще многое узнать об игре на траве.

«Прежде всего я чувствовала, что мне еще многое предстоит узнать о травяных кортах. Это не оправдание, это реальность — у меня есть способности играть на траве, но я пока не могу делать это на удовлетворительном уровне», — приводит Tennis World слова 21-летней спортсменки.

Уимблдон-2023 пойдет с 3 по 16 июля, а турнир в Бад-Хомбурге стартует за неделю до него.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/WTA_Tennis/124444/iga-swiatek-confirms-where-she-plans-to-prepare-for-2023-wimbledon-/
Теннис
Ига Свентек
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