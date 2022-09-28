Свищев — о заявлении Терюшкова: «Если Касаткиной присвоили ЗМС, значит, она соответствует званию»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова своего коллеги Романа Терюшкова о том, что он планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания заслуженного мастера спорта.

«Дарья своими выступлениями добилась высокого звания, которое ей присвоили. Есть четкий регламент присвоения званий. Если ей присвоили заслуженного мастера спорта, значит, она соответствует этому званию. Было четкое представление от Федерации тенниса России. Если моему коллеге Терюшкову что-то не нравится, он имеет право задать свои вопросы Министерству спорта РФ. Но просто так звание ЗМС не присваивается. Мы ее можем только поздравить с этим званием», — цитирует Sport24 Свищева.

Дарья Касаткина получила звание заслуженного мастера спорта России в понедельник, 26 сентября. 25-летняя спортсменка за карьеру выиграла семь турниров WTA, из них шесть — в одиночном разряде.