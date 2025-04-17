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17 апреля, 22:33

Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Руане, Грачева выбыла

Руслан Минаев
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Украинка Элина Свитолина вышла в 1/4 финала турнира в Руане.

Во втором круге она обыграла Ангелину Калинину (Украина) со счетом 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 21 минуту.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с испанкой Джесикой Бусас Манейро, которая победила Варвару Грачеву (Франция) — 6:3, 6:3.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 275 094 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 1) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:4, 6:0

Джессика Бусас Манейро (Испания) — Варвара Грачева (Франция) — 6:3, 6:3

1
Ангелина Калинина
Варвара Грачева
Элина Свитолина
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