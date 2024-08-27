Свитолина объяснила, почему не стала пожимать руку экс-россиянке Аванесян

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему отказалась пожать руку ранее представлявшей Россию Элине Аванесян.

22 августа после победы в матче 2-го круга турнира WTA500 в мексиканском Монтеррее (6:4, 6:3) Свитолина проигнорировала рукопожатие с соперницей. В данный момент Аванесян представляет Армению, но является уроженкой РФ и до августа 2024 года выступала как россиянка.

«Да, я знаю, что она изменила гражданство, но это не единственный момент, который для меня важен. Дело также в том, чтобы иметь позицию по происходящему. Я не слышала такой позиции от нее», — приводит слова Свитолиной «КП-Спорт» со ссылкой на «Большой теннис Украины».

29-летняя Свитолина занимает 28-е место в рейтинге WTA, а 21-летняя Аванесян — 51-е.