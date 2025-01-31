Свитолина впервые за три года проиграла сопернице из России

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге турнира в Линце потерпела первое за три года поражение от соперницы из России.

«Я не делаю ничего особенного — просто играю с другим настроем, оставляю все силы. Если я не выиграю, то почти умру на корте.

У меня очень тяжелые и болезненные ассоциации. Поэтому, конечно, дополнительная мотивация есть», — призналась Свитолина на пресс-конференции после 1/8 финала Australian Open.

24-я ракетка мира не смогла пройти Анну Блинкову — 4:6, 4:6.

В январе 2022 года 30-летняя Свитолина уступила Анастасии Гасановой в Аделаиде — 7:5, 4:6, 3:6.

В активе Свитолиной было восемь побед подряд над россиянками.