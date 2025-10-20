Калинская прошла во второй круг турнира в Токио

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла нидерландку Сюзан Ламенс в первом круге турнира в Токио — 6:3, 6:1. Матч продлился 1 час 10 минут. На счету Калинской 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Ламен сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5. В следующем круге турнира в столице Японии 26-летняя россиянка встретится с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина). Токио (Япония) Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Анна Калинская (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды, LL) — 6:3, 6:1

Николай Шибаев Шнайдер без особых проблем,в двух сетах разобралась с украинкой! 21.10.2025

Faierman 32 Опрокинет 20.10.2025

Николай Шибаев А что,Она уже Шнайдер опрокинула"?! 20.10.2025

Faierman 32 Проиграет Ястрембской 20.10.2025

nikola mozaev Честно не ожидал, что матч сложится для Анны настолько легко. Предполагал, что голландка способна создать Калинской проблемы. Тем ценнее успех Анны. 20.10.2025

Из Алматы Второй сет взяла реально на классе, с большим преимуществом даже на чужих подачах. 20.10.2025

инок Аню с уверенной победой в двух сетах и выходом в следующий круг. 20.10.2025

Николай Шибаев Все ждем восхождения Анны 20.10.2025