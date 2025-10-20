Калинская прошла во второй круг турнира в Токио

20 октября, 10:00
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла нидерландку Сюзан Ламенс в первом круге турнира в Токио — 6:3, 6:1.
Матч продлился 1 час 10 минут.
На счету Калинской 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Ламен сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.
В следующем круге турнира в столице Японии 26-летняя россиянка встретится с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды, LL) — 6:3, 6:1
Николай Шибаев
Шнайдер без особых проблем,в двух сетах разобралась с украинкой!
21.10.2025
Faierman 32
Опрокинет
20.10.2025
Николай Шибаев
А что,Она уже Шнайдер опрокинула"?!
20.10.2025
Faierman 32
Проиграет Ястрембской
20.10.2025
nikola mozaev
Честно не ожидал, что матч сложится для Анны настолько легко. Предполагал, что голландка способна создать Калинской проблемы. Тем ценнее успех Анны.
20.10.2025
Из Алматы
Второй сет взяла реально на классе, с большим преимуществом даже на чужих подачах.
20.10.2025
инок
Аню с уверенной победой в двух сетах и выходом в следующий круг.
20.10.2025
Николай Шибаев
Все ждем восхождения Анны
20.10.2025
shur
Соперницу не заметила.
20.10.2025