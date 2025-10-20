Видео
20 октября, 10:00

Калинская прошла во второй круг турнира в Токио

Сергей Ярошенко
Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла нидерландку Сюзан Ламенс в первом круге турнира в Токио — 6:3, 6:1.

Матч продлился 1 час 10 минут.

На счету Калинской 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8. Ламен сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 5.

В следующем круге турнира в столице Японии 26-летняя россиянка встретится с победительницей матча Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина).

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Сюзан Ламенс (Нидерланды, LL) — 6:3, 6:1

12

  • Николай Шибаев

    Шнайдер без особых проблем,в двух сетах разобралась с украинкой!

    21.10.2025

  • Faierman 32

    Опрокинет

    20.10.2025

  • Николай Шибаев

    А что,Она уже Шнайдер опрокинула"?!

    20.10.2025

  • Faierman 32

    Проиграет Ястрембской

    20.10.2025

  • nikola mozaev

    Честно не ожидал, что матч сложится для Анны настолько легко. Предполагал, что голландка способна создать Калинской проблемы. Тем ценнее успех Анны.

    20.10.2025

  • Из Алматы

    Второй сет взяла реально на классе, с большим преимуществом даже на чужих подачах.

    20.10.2025

  • инок

    Аню с уверенной победой в двух сетах и выходом в следующий круг.

    20.10.2025

  • Николай Шибаев

    Все ждем восхождения Анны

    20.10.2025

  • shur

    Соперницу не заметила.

    20.10.2025

    Теннис
    Анна Калинская
