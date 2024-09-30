Панова и Олмос завершили выступление на турнире в Пекине в парном разряде

Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде. В матче второго круга спортсменки со счетом 4:6, 4:6 уступили китайскому дуэту — Тан Цяньхуэй и Юань Юэ. Встреча длилась 1 час 28 минут. В следующем раунде китаянки сыграют против победительниц матча Ван Сиюй/Ван Яфань (Китай, WC) — Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия). Пекин (Китай) Турнир WTA China Open Призовой фонд 8 955 610 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Второй круг Тан Цяньхуэй/Юань Юэ (Китай, WC) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — 6:4, 6:4