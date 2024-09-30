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Сегодня, 12:46

Панова и Олмос завершили выступление на турнире в Пекине в парном разряде

Алина Савинова
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Российская теннисистка Александра Панова и мексиканка Джулиана Олмос не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Пекине в парном разряде.

В матче второго круга спортсменки со счетом 4:6, 4:6 уступили китайскому дуэту — Тан Цяньхуэй и Юань Юэ. Встреча длилась 1 час 28 минут.

В следующем раунде китаянки сыграют против победительниц матча Ван Сиюй/Ван Яфань (Китай, WC) — Элизабетта Коччаретто/Людмила Самсонова (Италия/Россия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 955 610 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Тан Цяньхуэй/Юань Юэ (Китай, WC) — Джулиана Олмос/Александра Панова (Мексика/Россия) — 6:4, 6:4

Теннис

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