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Сегодня, 12:22

Тарпищев назвал причину поражения Касаткиной от Грачевой на турнире в Индиан-Уэллсе

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной от соотечественницы Варвары Грачевой в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе.

«Касаткина играла с позиции, что ей обязательно надо во что бы то ни стало выигрывать. Грачевой же терять было нечего, она играла расслабленно. Поэтому у нее нервная система оказалась лучше готова к матчу, отсюда победа. Она вообще талантливая теннисистка», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Грачева обыгрывает Касаткину во втором матче подряд. Ранее она была сильнее соотечественницы в игре первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Источник: https://tass.ru/sport/17257031
Варвара Грачева
Дарья Касаткина
Шамиль Тарпищев
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