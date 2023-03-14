Тарпищев назвал причину поражения Касаткиной от Грачевой на турнире в Индиан-Уэллсе

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянки Дарьи Касаткиной от соотечественницы Варвары Грачевой в матче третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе.

«Касаткина играла с позиции, что ей обязательно надо во что бы то ни стало выигрывать. Грачевой же терять было нечего, она играла расслабленно. Поэтому у нее нервная система оказалась лучше готова к матчу, отсюда победа. Она вообще талантливая теннисистка», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Грачева обыгрывает Касаткину во втором матче подряд. Ранее она была сильнее соотечественницы в игре первого круга Открытого чемпионата Австралии.