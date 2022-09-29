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29 сентября, 14:49

Тарпищев объяснил, почему Турсунову будет нелегко тренировать британскую теннисистку Радукану

Алина Савинова

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о работе российского тренера Дмитрия Турсунова с британской теннисисткой Эммой Радукану.

«На мой взгляд, говорить о влиянии Турсунова на Радукану пока рано. Дело в том, что по свойствам своей нервной системы британка ближе к Курниковой, чем к Шараповой. Я имею в виду то, что у Маши все рекламные контракты были на вторых ролях. На первом месте у нее находился теннис. А вот у Ани все было наоборот. Я уверен, что спад результатов у Радукану произошел из-за слишком большого участия в различных фотосессиях.

Главная задача Турсунова — найти подход к подопечной и ввести ее рекламную деятельность в разумные рамки. Вопрос еще и в том, захочет ли сама Радукану пойти на изменения в своем образе жизни. Важно, чтобы она поверила тренеру и согласилась отдаваться спорту целиком, без остатка", — приводит Betonmobile.ru слова Тарпищева.

Турсунов начал тренировать Радукану в июле 2022 года.

19-летняя спортсменка является победительницей одного турнира «Большого шлема» и одного турнира WTA.

Источник: https://betonmobile.ru/tarpishhev-obyasnil-pochemu-tursunovu-tak-tyazhelo-trenirovat-zvezdu-mirovogo-tennisa-radukanu
Теннис
Дмитрий Турсунов
Шамиль Тарпищев
Эмма Радукану
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