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Сегодня, 14:12

Тарпищев объяснил, за счет чего Самсонова может обыграть Свентек

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от финала турнира в Пекине, в котором Людмила Самсонова встретится с полькой Игой Свентек. Россиянка победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в полуфинале турнира — 7:6 (9:7), 6:3.

«Самсонова по качеству игры вообще должна быть в пятерке. Не хватает немного стабильности. В скорости она не уступает никому из ведущих игроков. Многое зависит от физического состояния и тактики. Сейчас она в форме. Достаточно легко прошла Рыбакину, но со Свентек нужна плотность игры. Потому что Свентек также как и Касаткина является одной из самых умных игроков в туре. С ней надо очень длинно играть и не давать проявлять ее лучшие качества. Скорость и плотность игры лишит ее возможности созидать. По тому, как Самсонова играет последние матчи, она, конечно, может выиграть, но для этого нужна здоровая нервная система и плотность игры», — сказал Тарпищев «СЭ».

Самсонова вышла в 7 финал в карьере. Ранее она побеждала в Берлине-2021, Вашингтоне-2022, Кливленде-2022, Токио-2022.

Теннис
Ига Свентек
Людмила Самсонова
Шамиль Тарпищев
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