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28 сентября, 15:47

Тарпищев ответил Терюшкову на критику в адрес Касаткиной

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал заявление депутата Госдумы Романа Терюшкова.

Ранее Терюшков заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта.

«Я не обращаю на это внимание! Прокуратура? Пускай обращается, куда хочет. Это его право. Дарья по праву получила звание заслуженного мастера спорта. Какие могут быть вопросы?» — сказал Тарпищев «СЭ».

Министерство спорта России присвоило Касаткиной звание заслуженного мастера спорта в понедельник, 26 сентября.

Теннис
Дарья Касаткина
Роман Терюшков
Шамиль Тарпищев
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