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Сегодня, 11:51

Тарпищев призвал российских теннисисток не обращать внимание на неспортивное поведение украинок

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российским и белорусским теннисисткам не надо обращать внимание на украинок, демонстрирующих неспортивное поведение на турнирах.

«Это все их [украинок] проблемы. Нам не надо обращать внимание, а просто продолжать играть», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

13 марта украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Ранее украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку Варваре Грачевой из России по окончании финального матча турнира в Остине.

Источник: https://tass.ru/sport/17257011
Теннис
Шамиль Тарпищев
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