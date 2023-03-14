Тарпищев призвал российских теннисисток не обращать внимание на неспортивное поведение украинок

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российским и белорусским теннисисткам не надо обращать внимание на украинок, демонстрирующих неспортивное поведение на турнирах.

«Это все их [украинок] проблемы. Нам не надо обращать внимание, а просто продолжать играть», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

13 марта украинская теннисистка Леся Цуренко снялась с матча третьего круга турнира в Индиан-Уэллсе против представительницы Белоруссии Арины Соболенко. Ранее украинка Марта Костюк отказалась пожимать руку Варваре Грачевой из России по окончании финального матча турнира в Остине.