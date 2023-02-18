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Сегодня, 02:21

Тарпищев: «У Кудерметовой был мандраж в матче со Свентек»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Вероники Кудерметовой от Иги Свентек в четвертьфинале турнира WTA в Дохе (0:6, 1:6).

«Как мне кажется, у Кудерметовой был мандраж в матче со Свентек. С Игой нужно играть мощно, быстро и стабильно — все знают о ее разнообразии. Если играешь с ней на медленных скоростях, то она не дает шансов созидать. Кудерметова сразу же проиграла начало — после этого уже не обрела себя. Рабочий момент. Свентек в ближайшие два-три года будет безоговорочно первой в рейтинге. Понятно, что будет проигрывать, так как стабильно играть сложно. Но сам факт — Свентек сильнее всех», — цитирует «Чемпионат» Тарпищева.

Кудерметова проиграла Свентек все три личные встречи. При этом она не выиграла в них ни одного сета.

Вероника Кудерметова. Кудерметова уступила Свентек в полуфинале турнира в Дохе, взяв один гейм

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5000917-shamil-tarpischev-obyasnil-razgromnoe-porazhenie-kudermetovoj-ot-svyontek-na-turnire-v-dohe.html
Теннис
Вероника Кудерметова
Ига Свентек
Шамиль Тарпищев
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