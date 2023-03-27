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Сегодня, 12:24

Тарпищев рассказал, что не знает о желании Грачевой получить гражданство Франции

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что не знает о желании теннисистки Варвары Грачевой получить гражданство Франции.

«Пусть пишут, что хотят. Мне неизвестно об этом. В целом Грачева из плеяды наших молодых и талантливых теннисистов. Сейчас я провожу сбор с юными теннисистами в Турции — здесь у нас много таких», — цитирует Грачеву ТАСС.

Спортсменка проживает и тренируется во Франции с 2016 года. 22-летняя Грачева занимает 54-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), у нее нет побед на турнирах под эгидой организации.

Источник: https://tass.ru/sport/17375981
Варвара Грачева
Шамиль Тарпищев
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