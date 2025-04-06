Тарпищев считает, что Андреева может стать первой ракеткой мира

6 апреля, 11:55
Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что теннисистке Мирре Андреевой по силам стать 1-й ракеткой мира.
«Несомненно. Думаю, в этом году она будет в пятерке. Остальное — надо избежать травм, потому что молодые всегда рвутся, их даже надо останавливать. Есть все предпосылки к тому, что она будет звездой», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Семнадцатлетняя Андреева находится на седьмом месте в мировом рейтинге и является первой ракеткой России.
Лидером рейтинга Женской теннисной ассоциации является представительница Белоруссии Арина Соболенко.