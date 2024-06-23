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Сегодня, 20:40

Тарпищев: «Калинская должна была побеждать Пегулу»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о поражении россиянки Анны Калинской от американки Джессики Пегулы (7:6 (7:0), 4:6, 6:7 (3:7) в финале турнира WTA в Берлине (Германия).

«Обидно, что она уступила. Этот матч она должна была выигрывать, тем более что и матч-болы были. Но надо отметить, что в этом сезоне Калинская прибавила», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

25-летняя Калинская занимает 24-е место в рейтинге WTA. Благодаря выходу в финал турнира в Берлине россиянка поднимется на 17-ю строчку.

Источник: ТАСС
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