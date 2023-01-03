Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:36

Тарпищев считает, что Кудерметова может закрепиться в теннисной элите в новом сезоне

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.

«В новом сезоне жду прогресса от [Людмилы] Самсоновой. Она талантливая и ей по силам попасть в мировую десятку и закрепиться там. Кудерметовой надо не останавливаться, прибавлять и стабилизироваться в элите. В новом сезоне Самсонова и Кудерметова будут играть в паре на всех основных турнирах сезона — это тоже пойдет на пользу всем», — цитирует Тарпищева ТАСС.

23-летняя Самсонова занимает 20-е место в одиночном рейтинге WTA. 25-летняя Кудерметова является девятой ракеткой мира в одиночном разряде.

Источник: https://tass.ru/sport/16736455
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Шамиль Тарпищев
0
Читайте также
Сколько осталось забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки?
Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным
В отеле в центре Москвы обнаружили мумифицированное тело женщины
СБУ предъявила подозрение командующим ВКС РФ и экс-командующему ЧФ
В Самаре прошел митинг в память о погибших в Макеевке военнослужащих РФ
Hurriyet раскрыла подробности обмена пленными с участием азовцев и Медведчука
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Александрова проиграла Вондроушовой в первом круге турнира в Аделаиде