Тарпищев считает, что основные проблемы Кудерметовой связаны с психологией

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что основные проблемы российской теннисистки Вероники Кудерметовой связаны с психологией, она играет на уровне первой десятки мирового рейтинга, когда справляется с нервами.

«Вероника подавала неважно, но по игровым качествам явно превосходила соперницу. Она мощнее явно. Победила без проблем. Основная ее проблема — психология, а не игра. Если с нервами справляется, то спокойно играет на уровне первой десятки», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В четверг Кудерметова во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме победила испанку Нурию Парризас-Диас — 7:5, 6:2. В следующем круге Кудерметова сыграет с победительницей матча между соотечественницей Анастасией Потаповой и итальянкой Элизабеттой Коччиаретто.