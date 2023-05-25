Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:39

Тарпищев считает, что Павлюченковой нужно скинуть вес, чтобы вернуться на свой уровень

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлениях Анастасии Павлюченковой.

«Павлюченкова набирает форму. Сейчас для нее главное — вес скинуть, чтобы вернуться на уровень. Слишком она любит сладкое. Возвращаться после травм всегда сложно, но хорошо и важно, что она выиграла пару матчей. Это дает положительные эмоции», — цитирует Тарпищева ТАСС.

24 мая 31-летняя теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Страсбурге, обыграв во втором круге Магду Линетт из Польши — 6:3, 6:2.

За выход в полуфинал Павлюченкова сыграет с американкой Лорен Дэвис. Игра пройдет 25 мая.

Источник: https://tass.ru/sport/17839751
Теннис
Анастасия Павлюченкова
Шамиль Тарпищев
1
Обсудить
Читайте также
Польшу наказали из-за дискриминации спортсменов из России. Смелое решение
«Мало знаю спортсменов, которые бы сказали «не поеду». Анна Сидорова — о критериях МОК
В Кремле отреагировали на попытку Киева устроить теракты на объектах ядерной энергетики
Экипажи истребителей Су-35С ВКС РФ уничтожили самолет ВСУ в ходе СВО
My?l Polska: поляки ведут пляжно-барные войны против туристов из России на курортах Турции
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Прокуратура Парижа прекратила уголовное дело против российской теннисистки Сизиковой

Блинкова обыграла Наварро в четвертьфинале турнира в Страсбурге