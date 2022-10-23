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Сегодня, 15:51

Тарпищев сомневается в победе Касаткиной на Итоговом турнире

Алина Савинова

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что у российской теннисистки Дарьи Касаткиной мало шансов на победу в Итоговом турнире WTA.

«На Итоговом турнире WTA Касаткина будет биться за очки, деньги, но за победу она вряд ли будет бороться. На турнире один фаворит — Свентек. Она выделяется и явно сильнее всех играет на данный момент. Касаткиной и остальным навряд ли удастся составить ей конкуренцию», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

21 октября россиянка квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. В нем также примут участие Арина Соболенко (Белоруссия), Кори Гауфф (США), Джессика Пегула (США), Каролин Гарсия (Франция), Ига Свентек (Польша), Онс Жабер (Тунис).

Турнир пройдет с 31 октября по 7 ноября.

Источник: https://tass.ru/sport/16131703
Дарья Касаткина
Шамиль Тарпищев
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