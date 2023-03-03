Тарпищев: «Папа Шараповой кричал с трибуны: «Убей эту суку!» Отец Чакветадзе ответил: «Это я тебя убью!»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о конфликте отцов российских теннисисток — Марии Шараповой и Анны Чакветадзе.

— Как получилось, что мама Мыскиной и папа Шараповой обменялись взаимными уколами — а на детей это не перенеслось?

— Что-то я такого не припомню... Была другая история — с Юрой, отцом Маши, повздорил Джамал Чакветадзе, отец Ани. Вот там был очень серьезный конфликт.

— Причина?

— Маша играла против Ани на турнире в Америке, Юра с трибуны орал дочери: «Убей эту суку!» Джамал услышал, повернулся к нему и сказал: «Это я тебя убью, когда в Москву приедешь».

Время спустя Кубок федерации. Договариваюсь с Машей о приезде в Москву. Вдруг звонит ее отец: «Я не прилечу. Меня Джамал обещал убить». А я-то не в курсе подробностей. Иду к Чакветадзе-старшему, он рассказывает, как дело было. Набираю Шарапову: «Лети, не бойся. Всё разрулим». Здесь сразу веду их в «Метрополь». Опускаю бутылку водки на стол и говорю: «Пообщайтесь спокойно, я минут через сорок подойду». Возвращаюсь — навстречу Джамал. Сухо: «Ты меня не убедил». Я пожимаю плечами: «Завтра твоя дочь тренируется с Шараповой». Конфликт исчерпан!

— Чакветадзе-старший — бизнесмен?

— Да, когда-то открыл в Союзе чуть ли не первый кооператив по продаже игрушек. А с Юрой Шараповым я познакомился в 1992-м. Явился к нам в федерацию — и с порога: «Моя дочь будет чемпионкой мира! Нам нужно 800 долларов, чтобы улететь в Америку».

— Ваша реакция?

— Спрашиваю: «Сколько лет девочке?» — «Семь». Думаю — ясно, какой-то сумасшедший. «Кто у нее тренер?» — «Юрий Васильевич Юдкин». Звоню ему в Сочи: «Тут ко мне ненормальный пришел. Уверяет, что его дочь будет чемпионкой мира». — «Шарапов, что ли?»

В общем, дали им 800 долларов. Улетели. Машу приняли в теннисную академию Боллетьери, до 11 лет жила там в тяжелых условиях. Выполняла всю подсобную работу. А когда пошли первые призовые, мне позвонил Юра. Сказал, что хочет вернуть долг. О котором я уже и забыл. Рассмеялся в трубку: «Будешь должен всю жизнь».