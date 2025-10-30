Прозорова и Яшина вышли в четвертьфинал турнира в Ченнае

30 октября, 19:12
Российские теннисистки Татьяна Прозорова и Екатерина Яшина обыграли дуэт Лакшми Арункумар и Дия Рамеш из Индии в первом круге турнира в Ченнае в парном разряде — 6:3, 5:7, 10:8.
Игра продолжалась 2 часа 5 минут.
Во втором круге россиянки сыграют с парой Сторм Хантер/Моника Никулеску (Австралия/Румыния, 1).
Ченнай (Индия)
Турнир WTA Chennai Open
Призовой фонд 275?094 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Татьяна Прозорова/Екатерина Яшина (Россия) — Лакшми Арункумар/Дия Рамеш (Индия, WC) — 6:3, 5:7, 10:8