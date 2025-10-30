Прозорова и Яшина вышли в четвертьфинал турнира в Ченнае

Российские теннисистки Татьяна Прозорова и Екатерина Яшина обыграли дуэт Лакшми Арункумар и Дия Рамеш из Индии в первом круге турнира в Ченнае в парном разряде — 6:3, 5:7, 10:8. Игра продолжалась 2 часа 5 минут. Во втором круге россиянки сыграют с парой Сторм Хантер/Моника Никулеску (Австралия/Румыния, 1). Ченнай (Индия) Турнир WTA Chennai Open Призовой фонд 275?094 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Татьяна Прозорова/Екатерина Яшина (Россия) — Лакшми Арункумар/Дия Рамеш (Индия, WC) — 6:3, 5:7, 10:8