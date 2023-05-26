Теннисист Ольховский посоветовал не давить на 16-летнюю теннисистку Андрееву

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский поделился мнением об игре 16-летней россиянки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции.

«Игра у нее присутствует, она играет хорошо. Да, если мы посмотрим историю, были девушки и лучше, были и победы в более молодом возрасте. Но, на мой взгляд, Мирра уже молодчина, однако давайте не будем забегать вперед, оказывать какое-то давление и возлагать ожидания. Сыграет как сыграет», — цитирует Ольховского «Газета.Ru».