Веснина рассказала о планах после завершения карьеры

Олимпийская чемпионка в паре Елена Веснина в интервью «СЭ» рассказала о планах после завершения карьеры.

«В скором времени у меня должна открыться академия тенниса в Сочи, и я планирую ею активно заниматься. Буду консультировать, тренировать детей, наших юниоров. В принципе мне нравится и смотреть, и комментировать теннис. Тренерская работа тоже вполне обсуждаема. Вообще, теннис — это моя жизнь, поэтому я не планирую никуда уходить. Он всегда будет в моей жизни», — сказала Веснина «СЭ».

29 июля Веснина, которая выступала в парном разряде с Екатериной Александровой, не смогла выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом матче россиянки проиграли чешкам Каролине Муховой и Линде Носковой со счетом 6:2, 6:7 (5:7), 6:10.

(Денис Сафронов)