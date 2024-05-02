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Сегодня, 20:46

Свентек о выходе в финал турнира в Мадриде: «Это всегда вызов, но я буду готова»

Руслан Минаев
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Полька Ига Свентек прокомментировала выход в финал турнира серии WTA 1000 в Мадриде.

В полуфинале первая ракетка мира победила американку Мэдисон Киз — 6:1, 6:3.

«Сегодня я сыграла довольно чисто и действительно классно. Мне все понравилось.

Я довольна своей стабильностью. Финал — это всегда вызов, вне зависимости от того, с кем приходится играть. Я буду готова и сфокусирована на себе», — сказала Свентек после игры.

В матче за титул полька встретится с победительницей встречи Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Теннис
Ига Свентек
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