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2 апреля, 16:16

Теннисистка Коллинз рассказала, что начала заниматься животноводством

Сергей Ярошенко
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22-я ракетка мира Даниэль Коллинз рассказала о своем новом увлечении.

«Я всегда хотела собственную ферму. Я начала с семи кур, они очень милые, похожи на собак. Две из них пытались залезть в мою машину, когда я собиралась в Майами. Мне нравится ухаживать за ними, собирать яйца. Забота об их благополучии делает меня счастливой. В будущем у меня будет еще больше скота. Следующий шаг — завести осла, а затем лошадей, потому что это всегда было моим хобби», — сказала Коллинз в эфире Tennis Channel.

На турнире в Майами 31-летняя американка вылетела а четвертом круге, уступив в двух сетах первой ракетке мира Арине Соболенко — 4:6, 4:6.

На турнире в Чарльстоне Коллинз во втором круге обыграла свою соотечествинницу Робин Монтгомери (6:1, 6:3).

Теннис
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