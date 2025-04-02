Теннисистка Коллинз рассказала, что начала заниматься животноводством

22-я ракетка мира Даниэль Коллинз рассказала о своем новом увлечении.

«Я всегда хотела собственную ферму. Я начала с семи кур, они очень милые, похожи на собак. Две из них пытались залезть в мою машину, когда я собиралась в Майами. Мне нравится ухаживать за ними, собирать яйца. Забота об их благополучии делает меня счастливой. В будущем у меня будет еще больше скота. Следующий шаг — завести осла, а затем лошадей, потому что это всегда было моим хобби», — сказала Коллинз в эфире Tennis Channel.

На турнире в Майами 31-летняя американка вылетела а четвертом круге, уступив в двух сетах первой ракетке мира Арине Соболенко — 4:6, 4:6.

На турнире в Чарльстоне Коллинз во втором круге обыграла свою соотечествинницу Робин Монтгомери (6:1, 6:3).