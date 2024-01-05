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Сегодня, 19:23

Корнеева об итогах года: «Я не всегда выходила победителем, но получила большой опыт»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Первая ракетка мира среди юниорок Алина Корнеева подвела итоги теннисного 2023 года.

«Сложно дать себе оценку, лучше спросить у моих тренеров. Конкретный балл я не могу себе поставить, так как не хочу принижать или увеличивать свои победы и поражения за этот год. Было много позитивных моментов и хороших матчей, где я не всегда выходила победителем, но получила большой опыт. Это был хороший год, но впереди еще много работы», — сказала Корнеева «СЭ».

В 2023-м она выиграла два юниорских турнира Большого шлема — Australian Open и «Ролан Гаррос», с 1 мая россиянка возглавляет юниорский рейтинг ITF.

17-летняя теннисистка примет участие в квалификации к Australian Open, которая начнется 8 января.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 14 по 28 января.

Алина Корнеева
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