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Сегодня, 15:58

Теннисистка Петрова проведет мастер-класс для детей на Дальнем Востоке

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Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова проведет мастер-класс для полусотни детей с Дальнего Востока в рамках поездки на Восточный экономический форум.

«В сентябре буду выступать на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, также проведу мастер-класс с детьми в рамках фестиваля тенниса Артемовского городского округа, который будет проходить в дни моего приезда. На мастер-классе полсотни детей со всего Дальнего Востока. Буду очень рада встретиться с ними», — приводит слова Петровой ТАСС.

VIII Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18691993
Надежда Петрова
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