Самсонова: «Если бы не теннис, то занялась бы фигурным катанием»

Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что могла бы выбрать другой вид спорта в детстве.

«Я стала играть в теннис благодаря моим родителям. Мы жили в горах, и было нелегко найти спортивную секцию, в итоге остановились на теннисе. Мой папа занимался настольным теннисом профессионально, мы попробовали и его, но в итоге остановились на большом. Профессиональной теннисисткой я хотела быть с самого начала. С тех пор как мы переехали в Лигурию, в академию Рикардо Пьятти в Бордигере, я начала думать об этом очень серьезно.

Мне очень нравится фигурное катание, если бы не теннис, я бы занялась этим видом спорта. Также мне нравится художественная гимнастика, ее я всегда смотрю с большим удовольствием. Себя пробовала в других видах спорта, когда была маленькой. Сейчас, к сожалению, нет такой возможности», — приводит ТАСС слова Самсоновой.

24-летняя россиянка занимает 20-е место в рейтинге WTA, в 2022 году она выиграла три турнира под эгидой организации.