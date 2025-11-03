Соболенко после победы над Паолини: «С каждым днем у меня получается все лучше и лучше»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над итальянкой Ясмин Паолини в матче 1-го тура группового этапа Итогового турнира WTA (6:3, 6:1).

«Я была сосредоточена, я была спокойна, и мне казалось, что все под контролем. Я очень счастлива и очень горжусь проделанной работой и тем, что все работает, и с каждым днем у меня получается все лучше и лучше. И я просто надеюсь, что мы продолжим делать то, что делаем, и, надеюсь, мы сможем остаться на прежнем уровне», — цитирует 27-летнюю спортсменку ESPN.

Во втором туре Соболенко сыграет с американкой Коко Гауфф.