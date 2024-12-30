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Сегодня, 21:00

Соболенко: «Месяц без секса или без соцсетей? Пусть фанаты поскучают»

Руслан Минаев
Арина Соболенко.
Фото Global Look Press
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Первая ракетка мира Арина Соболенко сделала выбор между месяцем без секса и месяцем без соцсетей.

«Охренеть. Нужно никого не обидеть. Что для меня важнее? Дайте подумать — любимые фанаты или мой парень? Ладно, фанаты поймут, не осудят, подождут. Пусть поскучают, это тоже важно. Так что лучше без соцсетей», — сказала белоруска в интервью на Youtube-канале BB Tennis.

Ранее Соболенко заявила, что она чувствует себя свежей перед стартом сезона.

26-летняя теннисистка в этом году выиграла 4 турнира WTA. Соболенко одержала 56 побед и потерпела 14 поражений.

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Теннис
Арина Соболенко
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