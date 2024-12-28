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Допинг

Сегодня, 12:11

Свентек не считает, что ВАДА подаст апелляцию на решение ITIA

Руслан Минаев
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Вторая ракетка мира Ига Свентек не считает, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подаст апелляцию на решение Международного агентства честности в теннисе (ITIA).

«Не думаю, что для этого есть основания, ведь я уже пропустила три турнира. Меня отстранили от участия в соревнованиях, из-за чего я потеряла лидерство в рейтинге. Еще я знаю, как проходила процедура, и я предоставила все возможные доказательства. Честно говоря, я сделала все необходимое. Поэтому не жду апелляции и не могу повлиять на то, произойдет это или нет», — сказала полька на пресс-конференции перед United Cup.

Ига Свентек. Суперзвезда тенниса из Польши тоже попалась на триметазидине: Свентек дисквалифицировали, но всего на месяц

Расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство. Свентек отстранили на месяц, так как было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности. Теннисистка была отстранена с 12 сентября 2024 года.

Теннис
Ига Свентек
ВАДА
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