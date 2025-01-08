Блинкова и Шериф уступили Михаликовой с Николлс в четвертьфинале турнира в Хобарте

Сегодня, 08:41
Российская теннисистка Анна Блинкова и египтянка Майар Шериф проиграли в четвертьфинале турнира в Хобарте от представительницы Словакии и Великобритании Терезы Михаликовой и Оливии Николлс.
Матч длился 13 минут и закончился со счетом 2:0. Блинкова и Шериф отказались продолжать борьбу.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания, 1) — Анна Блинкова/Майар Шериф (Россия/Египет) — 2:0 отказ 2-й пары