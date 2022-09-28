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28 сентября, 17:38

Терюшков заявил, что Министерство спорта РФ должно скорректировать свой приказ о присвоении почетных званий Касаткиной

Артем Бухаев
,  
Микеле Антонов

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков подтвердил, что в ближайшее время он планирует подать заявление в прокуратору на теннисистку Дарью Касаткину.

— Дарья Касаткина ответила на ваше заявление словами, что вы ей завидуете.

— К сожалению, человек по непонятным причинам получил почетное звание. И называет его значком. Об ее уровне все понятно. Это человек, который совершает каминг-ауты. Швейцарское гражданство для нее приоритетное. Она призывает наших юношей менять спортивное гражданство. Все о ней понятно. Пусть там живет, мы о ней слышать не хотим.

— Вы подали заявление в прокуратуру?

— Нет, но в ближайшее время подадим в прокуратуру и Министерство спорта РФ. Министерство должно скорректировать свой приказ о присвоении почетных званий, чтобы была возможность отзывать звания у людей, которые ведут антигосударственную политику с такой риторикой.

Ранее Терюшков заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта.

Министерство спорта России присвоило Касаткиной звание заслуженного мастера спорта в понедельник, 26 сентября.

Дарья Касаткина
Роман Терюшков
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