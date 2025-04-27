Тихонов призвал помолчать заявившую о невозможности жить в России Касаткину

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на слова теннисистки Дарьи Касаткиной о жизни в России.

26 апреля спортсменка заявила, что сменила гражданство с российского на австралийское из-за того, что в России она не могла жить так свободно и открыто, как ей хотелось.

«Подобные действия — это не новость. Все сбежавшие из России начинают проклинать родину подобным образом. Мне их не понять по одной простой причине. Касаткина — состоятельная девушка. А надо мной в свое время поиздевались, я был уважаемым человеком со своим производством успешным, всеми делами, но я все равно вернулся на родину.

Касаткину здесь родили и воспитали. Так ты хотя бы промолчи! А то ей и русские не нравятся, и в стране нет свободы. Дай бог ей в Австралии остаться человеком, в чем я очень сильно сомневаюсь», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Тихонова.

В конце марта 2025 года 27-летняя Касаткина объявила о смене спортивного гражданства с российского на австралийское. Спортсменка занимает 14-е место в рейтинге WTA, за карьеру она выиграла 8 турниров в одиночном разряде и стала обладателем Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России в 2021 году.