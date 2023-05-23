Тихонова проиграла Паркс в первом круге турнира в Рабате

Российская теннисистка Анастасия Тихонова проиграла Алисии Паркс из США в первом круге турнира в Рабате (Марокко) — 3:6, 6:7 (6:8).

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Тихонова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Паркс 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге турнира Паркс сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Алисия Паркс (США, 4) — Анастасия Тихонова (Россия, Q) — 6:3, 7:6 (8:6)