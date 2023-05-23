Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 21:21

Тихонова проиграла Паркс в первом круге турнира в Рабате

Мария Гусева
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анастасия Тихонова проиграла Алисии Паркс из США в первом круге турнира в Рабате (Марокко) — 3:6, 6:7 (6:8).

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. Тихонова ни разу не подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Паркс 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.

Во втором круге турнира Паркс сыграет с россиянкой Камиллой Рахимовой.

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Алисия Паркс (США, 4) — Анастасия Тихонова (Россия, Q) — 6:3, 7:6 (8:6)

Теннис
1
0
Читайте также
Польский форвард «Барселоны» Левандовски осудил одноклубников за видео для болельщиков из России
«Из 110 бросков он отразил 109». Что пишут в Америке об игре Бобровского
Климатолог назвал условие переноса столицы России в Сибирь
Школьник ударил одноклассницу ножом на последнем звонке в Волгоградской области
Французский историк назвал причину начала конфликта на Украине
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хромачева проиграла Бабош в первом круге турнира в Рабате