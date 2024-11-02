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Сегодня, 07:54

Тихонова в паре с Сарасуа вышла во второй круг турнира в Мериде

Евгений Козинов
Корреспондент
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Россиянка Анастасия Тихонова и мексиканка Рената Сарасуа пробились во второй круг турнира в Мериде в парном разряде. В трех сетах они победили колумбийку Марию Паулину Перес Гарсию и американку Кристину Роску — 6:3, 6:7 (4:7), 10:4.

Матч продолжался 1 час 48 минут.

Во втором круге Тихонова и Сарасуа сыграют против россиянок Марии Кононовой и Марии Козыревой.

Мерида (Мексика)
Турнир WTA Merida Open Akron
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг

Анастасия Тихонова/Рената Сарасуа (Россия/Мексика, 3) — Мария Паулина Перес Гарсия/Кристина Роска (Колумбия/США) — 6:3, 6:7 (4:7), 10:4

Теннис

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