Тимофеева и Шнайдер сыграют во втором круге турнира в Будапеште

Российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла австралийку Дарья Сэвилл в первом круге турнира WTA 250 в Будапеште — 2:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 46 минут. За это время 246-я ракетка мира Тимофеева 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету 222-й ракетки мира Сэвилл ни одного эйса, 10 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге грунтового турнира 19-летняя Тимофеева сыграет с соотечественницей Дианой Шнайдер.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мария Тимофеева (Россия, LL) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 2:6, 6:3, 6:4