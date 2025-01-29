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Сегодня, 16:35

Тимофеева проиграла Ли и не прошла в четвертьфинал турнира в Сингапуре

Сергей Ярошенко
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Российская теннисистка Мария Тимофеева в 1/8 финала турнира в Сингапуре проиграла американке Энн Ли со счетом 3:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 7 минут. На счету 21-летней россиянки 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 2.

В четвертьфинале Ли встретится с победительницей матча Баптист (США) — Биррелл (Австралия).

Сингапур (Сингапур)

Турнир WTA Singapore Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Энн Ли (США) — Мария Тимофеева (Россия, LL) — 6:3, 6:2

Следующий соперник

Хэйли Баптист (США) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC)

Теннис
Мария Тимофеева
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