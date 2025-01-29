Тимофеева проиграла Ли и не прошла в четвертьфинал турнира в Сингапуре

Российская теннисистка Мария Тимофеева в 1/8 финала турнира в Сингапуре проиграла американке Энн Ли со счетом 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. На счету 21-летней россиянки 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 2. В четвертьфинале Ли встретится с победительницей матча Баптист (США) — Биррелл (Австралия). Сингапур (Сингапур) Турнир WTA Singapore Open Призовой фонд 275 094 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Энн Ли (США) — Мария Тимофеева (Россия, LL) — 6:3, 6:2 Следующий соперник Хэйли Баптист (США) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC)