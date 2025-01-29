Тимофеева проиграла Ли и не прошла в четвертьфинал турнира в Сингапуре

Сегодня, 16:35
Российская теннисистка Мария Тимофеева в 1/8 финала турнира в Сингапуре проиграла американке Энн Ли со счетом 3:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 7 минут. На счету 21-летней россиянки 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 2.
В четвертьфинале Ли встретится с победительницей матча Баптист (США) — Биррелл (Австралия).
Сингапур (Сингапур)
Турнир WTA Singapore Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Энн Ли (США) — Мария Тимофеева (Россия, LL) — 6:3, 6:2
Следующий соперник
Хэйли Баптист (США) — Кимберли Биррелл (Австралия, WC)