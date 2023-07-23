Тимофеева обыграла украинку Байндль в финале турнира в Будапеште

Сегодня, 20:14
Российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла украинку Катерину Байндль в финале турнира в Будапеште — 6:3, 3:6, 6:0.
Спортсменки провели на корте 2 часа и 2 минуты.
На счету россиянки одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Украинская теннисистка также допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из шести.
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Grand Prix
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Мария Тимофеева (Россия, LL) — Катерина Байндль (Украина) — 6:3, 3:6, 6:0