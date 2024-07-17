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Сегодня, 12:57

Тимофеева проиграла Саснович и покинула турнир в Будапеште

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Мария Тимофеева проиграла во втором круге турнира в Будапеште белоруске Александре Саснович — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Тимофеева выполнила три подачи навылет, реализовать 2 брейк-пойнта из 11. Ее соперница выполнила также три эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных.

В следующем круге соревнований Саснович сыграет с нидерландкой Сюзан Ламенс.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Мария Тимофеева (Россия) — 6:3, 6:4

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