Тимофеева проиграла Саснович и покинула турнир в Будапеште

Российская теннисистка Мария Тимофеева проиграла во втором круге турнира в Будапеште белоруске Александре Саснович — 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.

Тимофеева выполнила три подачи навылет, реализовать 2 брейк-пойнта из 11. Ее соперница выполнила также три эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из пяти возможных.

В следующем круге соревнований Саснович сыграет с нидерландкой Сюзан Ламенс.

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александра Соснович (Белоруссия) — Мария Тимофеева (Россия) — 6:3, 6:4